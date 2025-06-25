Более 330 подвалов отремонтировали в домах Подмосковья в мае

В мае сотрудники управляющих компаний Подмосковья привели в порядок более 330 подвалов многоквартирных домов. Работы првели по обращениям жителей, поступившим в единую диспетчерскую службу региона.

Содержание подвалов в надлежащем состоянии — одно из ключевых условий для бесперебойной работы коммунальных систем. По нормам, подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, проветриваемыми и хорошо освещенными.

За месяц в подвалах устранили проблемы с канализацией, отремонтировали конструкции, устранили протечки и осушили помещения, убирали мусор, а также обеспечили защиту от проникновения посторонних.

Подобные работы провели в Красногорске на Лесной улице, в Лобне на Окружной улице и в Мытищах на проспекте Астрахова. За качеством исполнения следили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Напомним, по вопросам содержания общедомового имущества помимо ЕДДС жители могут обращаться и в территориальные отделы ведомства.