Более 330 директоров УК Подмосковья подтвердили свою квалификацию с начала года

Руководители управляющих организаций в Подмосковье обязаны иметь квалификационный аттестат для ведения предпринимательской работы. С начала года их получили 334 директора УК.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, наличие квалификационного аттестата — один из критериев для получения лицензии управляющей организацией. Документ выдают на пять лет, а истечение срока его действия директора организаций обязаны снова сдать экзамен. Он состоит из 200 вопросов, а их тему утверждены приказом Минстроя России.

Узнать больше о сроках и условиях получения документа можно по ссылке.