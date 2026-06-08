Более 330 детей приняли участие в «Лесных лабораториях» в Подмосковье

За первую неделю работы «Лесных лабораторий» под открытым небом их посетили более трехсот тридцати детей. Проект организован совместно Комитетом лесного хозяйства, Министерством образования и Министерством благоустройства Московской области при поддержке местных администраций.

Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках развития движения школьных лесничеств. Его цель — помочь детям лучше узнать и полюбить подмосковные леса.

Мероприятия прошли в Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Пушкинском округах, а также в Истре, Серпухове, Солнечногорске, Одинцове, Домодедове, Шатуре и Дмитрове. Специалисты ГАУ МО «Мособллес» провели для ребят экскурсии, лекции и мастер-классы.

В дальнейшем участников ждут новые открытия и полезные знания о природе региона. Для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, будут организованы тематические «лесные дни». Они познакомятся с природой родного края, узнают о лесных профессиях и правилах бережного отношения к окружающей среде, изучат животных и растения Московской области.