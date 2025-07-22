Более 33 тысяч кубометров отходов вывезли в Домодедове за неделю

Вывоз отходов и ремонт дорог обсудили на совещании в Домодедове. Итоги работы озвучили глава городского округа Евгения Хрусталева и председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский.

Свыше 33 тысяч кубических метров отходов вывез «Каширский региональный оператор». В том числе почти две тысячи кубометров с несанкционированных свалок.

При этом во многих дворах проезды запаркованы. Это мешает проезду мусоровывозящей техники. Информацию об этом передают в соответствующие службы.

Также на следующей неделе в округе установят 17 мобильных видеокамер на контейнерных площадках. Это нужно для своевременного отслеживания навалов мусора.

Кроме того, завершили фрезерование объектов на дороге ММК — Гальчино — Шахово — Сырьево. С понедельника специалисты начнут такие же работы на Каширском шоссе.