Более 33 тонн новогодних деревьев сдали на переработку в Подмосковье

Экологическая акция по утилизации новогодних елей завершилась в Подмосковье. С 12 января по 8 февраля в регионе работали 164 пункта приема хвойных. Всего жители сдали более 33 тонн деревьев. Это на 11% больше, чем годом ранее.

В рамках акции было собрано порядка 4,1 тысячи елей и сосен. Все они пойдут на корм и подстилки для животноводческих ферм. Щепу используют в сельском хозяйстве и для благоустройства территорий.

Самыми активными участниками акции стали жители Дубны, Реутова и Пушкино.

«Видим, что жители с особым энтузиазмом приносят живые деревья в наши пункты. В этом году мы обустроили более 160 таких точек — это и локации вблизи жилых районов, и площадки „Мегабак“. Мы меняем сам подход к обращению с отходами — то, что раньше оказывалось на КПО, сегодня становится ценным ресурсом. Акция продлится месяц. В этом году ожидаем традиционно большие объемы сбора», — сказал глава министерства по содержанию территори Игорь Даниленко.

Акцию проводят в Подмосковье ежегодно. Она помогает сократить количество деревьев, попадающих на комплексы по переработке отходов.