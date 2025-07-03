Более 320 студентов побывали на предприятиях Солнечногорска в 2025 году

Студенты учебных заведений Солнечногорска продолжают активно знакомиться с работодателями округа. Они посещают экскурсии на предприятия, узнают про условия труда и перспективы. Мероприятия организуют в рамках муниципального проекта «Наши кадры». Его реализует администрация округа совместно с колледжем «Подмосковье».

Так, будущие специалисты уже посетили различные промышленные объекты, гостиницы и пансионаты, включая индустриальный парк «Есипово» и расположенные там компании «Эйртранс», «СИИ Решения» и «Барса Групп». Также они побывали на заводе по производству спортивного оборудования и детских площадок «Феникс» и на производстве бутилированной воды «Королевская вода». В общей сложности студенты ознакомились с работой 17 промышленных предприятий и шести туристических организаций.

Во время экскурсий им рассказали о наиболее востребованных профессиях в округе, специфике работы в разных сферах, а также перспективах карьерного роста. Студенты смогли увидеть производственные площади и современное оборудование, а также оставить свои контакты для дальнейшего общения по поводу вакансий.

«Администрация Солнечногорска совместно с образовательными учреждениями и при поддержке местных предприятий помогает молодым людям найти достойную работу, а работодателям — привлечь квалифицированные кадры. Участники проекта знакомятся с различными направлениями промышленности, общаются с руководителями компаний и наблюдают за работой своих потенциальных коллег», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Также для участников проекта организовали ярмарки вакансий. Ожидается, что проект продолжат и в следующем учебном году.