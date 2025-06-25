В мае коммунальные службы Московской области отработали более 320 обращений жителей, поступивших в ЕДДС, по вопросам ремонта фасадов многоквартирных домов. Это не только внешняя часть здания, но и важный элемент, защищающий его конструкцию, поэтому он требует регулярного ухода.
По заявкам жильцов специалисты устраняли трещины, сколы, отслоившуюся штукатурку, а также заменяли отдельные элементы — оконные откосы, водостоки и другие детали. Работы, в данном направлении провели в Подольске на Бородинском бульваре, в Химках на Юбилейном проспекте и в Балашихе на улице Ситникова.
Напомним, что кроме ЕДДС жители могут обратиться за помощью в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Более 320 фасадов домов обновили в Подмосковье в мае
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