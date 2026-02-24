Более 3,2 миллиона поездок совершили жители Подмосковья в автобусах Мострансавто за три дня

С 21 по 23 февраля жители и гости Московской области совершили свыше 3,2 миллиона поездок в автобусах Мострансавто. Транспортные средства предприятия работали по расписанию выходного дня.

Самый высокий пассажиропоток был зафиксирован 21 февраля — в этот день услугами компании воспользовались более 1,1 миллиона раз. Среди наиболее популярных маршрутов оказались: * МАП № 10 в Королеве, где было совершено свыше 448 тысяч поездок; * МАП № 11 в Балашихе, которыми воспользовались более 411 тысяч раз; * МАП № 12 в Ногинске, где зафиксировано свыше 330 тысяч трансакций.

Отметим, что Мострансавто обслуживает более 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов в Московской области.

Анализ способов оплаты показал, что социальные карты жителей Московской области и Москвы были использованы более 1,3 миллиона раз. Банковскими картами оплатили проезд более 1,2 миллиона раз, а транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» — свыше 589 тысяч раз.