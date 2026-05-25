Более 31 тысячи человек приняли участие в «Дне подмосковных парков

В субботу, 23 мая, в 84 парках Московской области прошел «День подмосковных парков». В этот день гости смогли посетить экскурсии и тематические мастер-классы, концертные программы и другие мероприятия.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске состоялась пленэр-выставка «Территория искусства», мастер-классы по рисованию и фланкировке. На иммерсивной экскурсии «Тайны парка» посетителям рассказали об истории парка.

В Центральном парке Лобни прошел фотокросс «Поймай настроение парка» и тематический лекторий. Гости побывали на концертной программе и дискотеке, приняли участие в квизе Бабы Яги.

Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске представил художественно-документальный фильм «Наш старый-новый парк», фотовыставку «Парк, который мы помним: хроника зеленых аллей…», концертную программу и творческие мастер-классы.

В парке «Елочки» в городском округе Домодедово посетители приняли участие в пленэре и мастер-классе по росписи гипсовых магнитов, а также побывали на выставке-ярмарке и концертной программе.

Парк «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде организовал выступление кинологического клуба, мастер-классы по живописи и авиамоделированию, тематическую экскурсию. Юные посетители приняли участие в игре в волчок.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).