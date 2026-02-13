Более 30,5 млрд рублей выплатят жителям Подмосковья в этом году на компенсацию за жилищные услуги

Льготники в Подмосковье могут получить ежемесячную компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг. Меру поддержки уже оформили около двух миллионов жителей. В этом году для них предусмотрели более 30 миллиардов рублей.

Компенсацию за ЖКУ предоставляют 20 категориям льготников. Среди них многодетные семьи, инвалиды, ветераны труда и боевых действий.

«Мы стремимся упростить процесс получения компенсаций, чтобы каждый мог легко воспользоваться этой важной поддержкой. Это не просто цифры в бюджете — это реальная помощь, которая делает жизнь людей лучше и комфортнее», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Компенсацию назначают за фактически оплаченные услуги, включая электричество, газ, отопление и вывоз мусора. Размер выплаты составляет от 30 до 100% в зависимости от категории.

Для получения поддержки необходимо подать заявку на региональном портале и подтвердить свои данные. Если предзаполненное заявление в личном кабинете не появилось автоматически, то нужно воспользоваться госуслугой и предоставить документ о праве на льготу.