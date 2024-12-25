Более 304 тонн тары и текстиля направили на переработку в Подмосковье за год

В Московской области работает почти три тысячи пунктов приема вторсырья. За год они приняли более 300 тонн пластиковых бутылок и алюминиевых банок, а также 4,5 тонны текстиля. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве уточнили, что за 12 месяцев в Московской области собрали на 237% больше вторсырья, чем годом ранее. В ближайшее время ведомство планирует запустить новый сервис на «Госуслугах» по размещению предпринимателями пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля.

Список возможных локаций будет доступен на интерактивной карте. Таким образом, заявку можно будет подать за пару минут.