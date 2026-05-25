Более 3000 спортивных мероприятий пройдут в Подмосковье с мая по сентябрь

С мая по сентябрь в Московской области состоится свыше 3000 физкультурных мероприятий, как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. Ожидается, что в них примут участие около 900 тысяч жителей и гостей области.

Программа включает события для всех уровней подготовки: от профессиональных соревнований до семейных стартов. Участники смогут выбрать занятия по душе: бег, велоспорт, футбол, интеллектуальные игры и экстремальные забеги с препятствиями.

Губернаторский проект «Выходи во двор» охватит 10 городов, а фестиваль «Звездное лето в Подмосковье» пройдет на набережной озера Сенеж в Солнечногорске и на пляже Дзержинский карьер в Люберцах.

Любителей бега ждет серия забегов «Суперлига Подмосковья» с дистанциями 3, 5, 10 и 21,1 км. Для юных спортсменов предусмотрены детские забеги на 300 и 600 метров.

Велозаезды Gran Fondo пройдут по живописным трассам в Волоколамске, Клине, Можайске (Бородино) и Серпухове.

Для любителей экстрима 20 июня в Зарайске пройдет забег «Зарайский бизон» с препятствиями и без них.

Также в программе — спартакиада пенсионеров, «Кубок Александра Овечкина», «Кубок Игоря Акинфеева» и многие другие мероприятия. Завершит летний сезон «Кубок Сергея Карякина» — шахматный турнир в усадьбе Архангельское в Красногорске.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).