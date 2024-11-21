Лаборанты теплосети в Истре провели более 12 тысяч исследований воды за год

Специалисты лаборатории при МУП «Истринская теплосеть» провели отбор около 3 тысяч проб воды в городском округе Истра. Качество воды — важный показатель, поэтому этот вопрос всегда на контроле. За 10 месяцев сотрудники выполнили более 12 тысяч исследований по различным показателям.

Ежедневный мониторинг играет ключевую роль в обеспечении здоровья и безопасности жителей, а современное оборудование лаборатории позволяет проводить анализ проб воды быстро и точно. Специалисты не просто проверяют, но и тщательно контролируют химические показатели воды, такие как жесткость, мутность, запах, привкус и содержание железа. Важно отметить, что в лаборатории не используются экспресс-методы. Поэтому все исследования проводятся в строгом соответствии с требованиями ГОСТ. В настоящее время в лаборатории работают восемь высококвалифицированных специалистов, большинство из которых имеют стаж работы более 10 лет.

В случае, если в пробе будут вредные примеси, это послужит для принятия важных решений, в том числе для разработки программы по модернизации и строительству новых водозаборных узлов в конкретных населенных пунктах.

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