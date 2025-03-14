Более 3000 ям устранили на дорогах Солнечногорска с начала 2025 года

В Солнечногорске ликвидировали 3301 дефект дорожного покрытия с января 2025 года, что уже превышает общее количество ликвидированных ям за весь прошлый год. Сейчас ямочный ремонт проводят на улице Дзержинского, в поселке Поварово, селе Алабушево и деревне Редино.

Ремонтные работы проводятся в рамках восьми муниципальных контрактов, заключенных с целью обеспечения безопасного и комфортного передвижения по автомобильным дорогам общего пользования.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дороги в нашем городе были в надлежащем состоянии. Помимо устранения ям латкой, также будем ремонтировать большими картами дворовые территории — это порядка 16000 квадратных метров. Для устранения дефектов рабочие сначала фрезеруют участок дороги, выравнивают края, просушивают и обрабатывают битумной эмульсией. После чего приступают к укладке асфальта», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Кроме того, в этом году специалисты проведут ремонт на дорогах общего пользования. В общей сложности запланировано обновление семи участков региональных дорог протяженностью более 23 километров, а также 53 участков муниципальных автомобильных дорог. Адресный перечень размещен на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.