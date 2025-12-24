Более 300 жителей Раменского округа прошли онкологические обследования

В Раменском округе успешно реализуется программа точной и своевременной диагностики онкологических заболеваний. За прошедший год более 300 местных жителей воспользовались возможностью обследоваться в специализированном центре амбулаторной онкологической помощи городской больницы.

Последним мероприятием сезона стал заключительный День здоровья, посвященный профилактике женских и мужских болезней. По словам заведующей Центром Натальи Дерябиной, подобные акции позволили выявить семь случаев злокачественных новообразований на ранних стадиях, что является крайне важным фактором успешного лечения. Среди выявленных диагнозов три случая представляли собой рак молочной железы и четыре — рак кожи.

Программа профилактических осмотров будет расширяться и дальше. Уже запланировано проведение Дней здоровья каждый месяц следующего года.