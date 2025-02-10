Более 300 жителей Подмосковья продлили рецепты на лекарства через телемедицину

В декабре 2024 года в Московской области начался пилотный проект с участием робота Светланы, которая звонит гражданам, у которых заканчивается рецепт на льготные препараты и напоминает о необходимости продлить его. Услугой с начала года воспользовались более 300 пациентов.

Пациент может не посещать поликлинику, поскольку робот записывает клиента на телемедицинскую консультацию с врачом.

«На данный момент проект уже внедрен в Лобне и теперь реализуется в Жуковском и Красногорске, а в дальнейшем масштабируется на весь регион», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, эта программа нашла положительный отклик среди жителей Подмосковья.

Звонки гражданам поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Робот Светлана также помогает людям вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту, а также отменить или перенести посещение клиники.