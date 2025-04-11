Более 300 жилых домов газифицировали в Коломне по президентской программе

Благодаря президентской инициативе «Социальная газификация», реализуемой по поручению Владимира Путина, в городском округе Коломна уже 367 частных домовладений получили доступ к природному газу. На днях газифицировали еще один дом на улице Малое Колычево.

Работы выполнили всего за один день: специалисты подвели газопровод к границе участка, установили сети внутри территории и подготовили дом к подключению газа.

Все это стало возможным благодаря комплексному договору, заключенному с компанией «Мособлгаз». Теперь хозяевам дома осталось только оформить необходимые документы, чтобы завершить процесс подключения.

Газораспределительная сеть на улице Малое Колычево была построена еще в 2022 году. С тех пор специалисты регулярно работают над подключением домов в этом районе. В рамках проекта «Социальная газификация» природный газ уже пришел в сотни домовладений Коломны, что значительно улучшило качество жизни местных жителей.