Более 300 видеокамер установили в Подмосковье с начала года по просьбам жителей

С начала года в Московской области установили 345 видеокамер, а в маршруты патрулирования добавили 55 адресов. Работы провели по просьбам жителей в рамках проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе».

В начале года на онлайн-портале «Решаем проблемы вместе» провели два опроса для жителей Подмосковья. В первом они отмечали на карте места, которые считают небезопасными, а во втором выбирали места для установки видеокамер. В результате на территории области появилось еще 345 устройств, а в маршруты патрулирования добавили 55 адресов.

Проект реализуют в Подмосковье с 2018 года, рассказали в управлении региональной безопасности. За это время установили 1,4 тысячи видеокамер, а патрулирование полиции и народных других организовали еще по 335 местам. Кроме того, увеличили количество фонарей.

«Проект „Сделаем Подмосковье безопасным вместе“ доказал свою эффективность: за семь лет реализовано множество инициатив, направленных на обеспечение спокойствия граждан. Мы продолжим развивать этот проект, учитывая мнение каждого жителя, чтобы сделать жизнь в Подмосковье еще комфортнее и безопаснее», — сказал руководитель управления Кирилл Карасев.