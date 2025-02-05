Более 300 успешных ЛОР-операций провели в Дмитровской больнице в 2024 году

В ЛОР-отделении Дмитровской больницы с 2023 года внедрен современный эндоскопический метод удаления аденоидов. Он позволяет свести к минимуму риск их повторного разрастания. Благодаря использованию передового оборудования и высокой квалификации врачей, методика уже доказала свою эффективность.

Аденоидные разрастания часто возникают из-за аденовирусной инфекции, которая поражает носоглотку. Увеличенные аденоиды и небные миндалины перестают выполнять защитную функцию, вызывая затрудненное дыхание, частые отиты и даже храп у детей. В тяжелых случаях (3-я степень аденоидов) оперативное вмешательство становится необходимым, так как частые воспаления могут привести к снижению слуха.

«В 2024 году в нашем отделении было проведено более 300 операций с использованием эндоскопического инструмента — шейвера (микродебридера). Это оборудование позволяет с ювелирной точностью удалять пораженные ткани под видеоконтролем, что минимизирует риск рецидива», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Магомед Мусапиров.

Преимуществом данного метода является не только высокая точность, но и короткий период реабилитации.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что современное оборудование, приобретенное благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева, в сочетании с профессионализмом врачей позволяет жителям округа получать качественную медицинскую помощь на месте, без необходимости выезда в другие регионы.

Эндоскопическая аденоидэктомия в Дмитровской больнице стала важным шагом в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей округа.