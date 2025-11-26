Более 300 украшений к Новому году установят в Раменском

Специалисты активно работают над тем, чтобы превратить улицы и площади в настоящую зимнюю сказку. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» администрация округа планирует установить сотни украшений и световых конструкций.

Центральной точкой праздничного оформления станет Площадь Победы. Именно здесь установят 12-метровую новогоднюю ель.

«Ее убранство будет выполнено в стиле „звездное небо“. Эта ель станет главным символом праздника. Праздничное настроение не ограничится лишь центральной площадью. Весь округ преобразится благодаря установке 16 тематических арт-объектов», — сообщили в администрации Раменского округа.

Более 100 ярких праздничных панно украсят фасады зданий и общественные пространства, а свыше 140 деревьев превратятся в сияющие световые аллеи, окутанные тысячами гирлянд.