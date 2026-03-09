Более 300 тысяч поездок оплатили «Стрелкой» пассажиры в Химках

Транспортная карта «Стрелка» стала самым популярным способом оплаты проезда у жителей округа. С начала 2026 года пассажиры воспользовались ею на маршрутах МАП № 8 314 тысяч раз.

Популярность карты объясняется удобством и выгодой. «Стрелка» действует на городских, пригородных и междугородних маршрутах Мострансавто. Система лояльности позволяет экономить: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем ниже стоимость проезда. Начиная с 51-й поездки скидка достигает 35 процентов.

Пополнить баланс можно дистанционно — через сайт или мобильное приложение «Стрелка», а также в пунктах продажи.

Всего с января 2026 года пассажиры Подмосковья оплатили проезд с помощью карты «Стрелка» более 2,8 миллиона раз.