Более 300 тысяч гостей посетили парк «Пехорка» в Балашихе в марте

Парк «Пехорка» в Балашихе стал лидером по посещаемости в первый весенний месяц, приняв более 300 тысяч человек. Расположенный в центре города, парк привлекает посетителей благодаря живописной реке Пехорке, протекающей через его территорию, и благоустройству, проведенному в 2017–2018 годах.

Масштабные работы включали создание новых игровых зон, спортивных площадок и уникальных аттракционов, таких как 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Эти новшества сделали «Пехорку» центром притяжения для семей с детьми и молодежи, стремящейся к активным развлечениям.

Парк предлагает разнообразные возможности для активного отдыха: детские площадки, спортивные зоны, скейт-парк и лодочную станцию, функционирующую в летний период. Для владельцев собак обустроена специальная площадка для выгула питомцев. Кроме того, регулярно появляются новые игровые зоны и арт-объекты, что делает «Пехорку» еще более привлекательным местом для отдыха и развлечений.

Адрес парка: Московская область, город Балашиха, улица Парковая, владение 4. Парк «Пехорка» остается важным центром досуга для жителей и гостей города, предлагая комфортные условия для активного времяпрепровождения в любое время года.