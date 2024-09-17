Более 300 тонн гуманитарной помощи отправили из Реутова в зону СВО за 2 года

Жители, предприниматели, волонтеры и муниципальные служащие Реутова собрали уже более 300 тонн гуманитарной помощи для нужд СВО. О том, как в городе поставлена эта работа, в интервью Юлии Минаковской рассказала начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Анастасия Николаенко.

«Когда происходят какие-то значимые для нашей страны моменты, жители Реутова, городские учреждения, предприятия объединяются для того, чтобы от души помочь тем, кто в этом нуждается», — говорит Анастасия.

За два года городской округ направил в зону проведения специальной военной операции более 300 тонн помощи. Это продукты, теплые вещи, маскировочные сети, лекарства, средства личной гигиены, обмундирование, инструменты и многое другое.

Одна из недавних благотворительных ярмарок прошла в День флага России. Собрали еще тысячу килограммов на нескольких площадках.

Собирать нужные вещи помогают волонтерские организации. Некоторые общественники сами ездят в зону СВО и принимают заказы непосредственно у участников спецоперации.

В Реутове работает большой пункт по плетению маскировочных сетей. Администрация округа поддерживает материалами, а работу выполняют горожане в свободное от дома и семьи время.

«В последнее время у нас появляется все больше волонтеров среднего возраста. Это люди, которые находят время для того, чтобы делать добрые дела», — отметила Анастасия Николаенко.

Делают также окопные свечи, тактические браслеты, сухие души и носилки. Каждый вносит посильный вклад, в том числе люди преклонного возраста. Участники «Активного долголетия» не остаются в стороне и отправляют на фронт сушеные фрукты, вязаные носки и теплые пожелания.

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