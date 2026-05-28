Более 300 студентов прошли практику в МФЦ Московской области с начала 2026 года

С начала 2026 года более 300 студентов прошли практику в многофункциональных центрах «Мои Документы» Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Мы делаем все, чтобы молодым специалистам было комфортно в нашей команде. Практика в МФЦ — это живой опыт работы с технологиями и людьми, а не просто заполнение документов», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Офисы МФЦ в Подмосковье становятся популярной площадкой для стажировок. Чаще всего практику там проходят будущие юристы, специалисты по государственному управлению, экономисты и финансисты.

Студенты ценят практику в «Моих Документах» за гибкий график, который позволяет совмещать работу с учебой. Каждому практиканту закрепляют опытного наставника, помогающего быстро освоить стандарты работы.

За подробностями о прохождении практики и стажировок необходимо обращаться в офисы «Мои Документы».