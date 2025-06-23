Более 300 спортсменов выступили на чемпионате по плаванию Swimcup в Рузе

На старт третьего этапа серии Кубка чемпионов Swimcup в Рузе вышли более 300 участников. Турнир прошел на Озернинском водохранилище. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Этот день мы запомним надолго, такого сильного похолодания в конце июня я не помню, хотя провожу заплывы уже 13 лет. Но несмотря на катаклизмы природы, соревнования прошли на высоком уровне, во многих заплывах сотые доли секунд разделяли победителей и призеров», — прокомментировал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Спортсменам предложили классические дистанции, включая заплывы на тысячу, две тысячи и пять тысяч метров, а также марафонскую дистанцию в десять километров с индивидуальным сопровождением, гонку на выбывание на 900 метров и эстафету по 3×300 метров. Победителями марафонского заплыва на десять километров стали Александр Шемяков и Елена Хорс из Москвы.

Это уже третий этап летнего сезона, который начался в мае на Корневском карьере в Люберцах и продолжился 7 июня на Торбеевском озере в Сергиевом Посаде. Всего в сезоне запланированы шесть мероприятий. Так, в июле участники встретятся на пляже Рублево в Красногорске, 10 августа пройдет турнир на Клязьминском водохранилище в Мытищах, а 30 августа завершится сезон очередным стартом на Озернинском водохранилище в Рузе.

Напомним, что серия заплывов в 2023 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Узнать подробное о проекте можно на сайте.