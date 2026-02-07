Более 300 спортсменов собрались на лыжной гонке в Серпухове

В Серпухове завершилась ежегодная лыжная гонка на призы заслуженного тренера России А. В. Жесткова. Соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Красные Крылья».

Участие в забегах приняли 333 лыжника — профессионалы и любители из разных городов. Им предложили две дистанции: 3 и 5 километров.

Организацией занимались спортивная школа «Зубренок» и движение «Здоровое Отечество». Для безопасности каждый заезд сопровождали снегоходы. Это позволило быстро реагировать, если спортсменам требовалась помощь.

«Рост числа участников каждый год доказывает, что Серпухов стал сильной спортивной точкой региона. Сюда едут за адреналином, атмосферой и честной борьбой», — отметили организаторы.

Глава муниципалитета Алексей Шимко поблагодарил семью Жестковых.

«Спасибо Алексею Владимировичу, который стоял у истоков соревнований, и его сыну Павлу, который продолжает дело отца. Всем спортсменам желаю новых стартов, личных рекордов и победных финишей», — сказал он.