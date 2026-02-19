Более 300 спортсменов приняли участие в ежегодном лыжном забеге в Домодедово

В лесопарке Городской лес городского округа Домодедово состоялись традиционные лыжные гонки. Участниками стали более трехсот спортсменов из разных муниципалитетов Подмосковья.

На старт вышли лыжники от 6 до 70 лет и старше. Организаторы подготовили семь забегов на дистанции от 500 метров до пяти километров. Участники показали высокий уровень подготовки и настоящий спортивный азарт.

«Результаты ребята показывают очень хорошие. Хорошая погода, хорошее настроение, хорошие результаты», — отметил заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Анатолий Прищепа.

В гонке участвовали представители восьми округов Подмосковья. Елизавета Коряева из Подольска во второй раз стала победителем в своей возрастной категории. Она рассчитывала на второе место, но смогла показать лучший результат.

Награждение проходило после каждого заезда. Победителям и призерам вручали медали и памятные подарки. Житель Домодедова Владимир Сластин признался, что для призового места ему не хватило тренировок.

«Домодедовская лыжня» остается одним из главных зимних стартов округа. Она объединяет профессионалов, любителей и тех, кто только начинает заниматься лыжным спортом.