Более 300 спортивных событий пройдет ко Дню физкультурника в Подмосковье

День физкультурника пройдет в Подмосковье 10 августа. Во всех городских округах региона запланированы более 300 спортивных мероприятий.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, ожидается, что в фестивалях, спартакиадах, мастер-классах, открытых тренировках, веселых стартах примут участие более 50 тысяч человек.

С особым размахом День физкультурника отметят в Зарайске, Балашихе, Мытищах, Чехове и Наро-Фоминске.

Спортивные мероприятия пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».