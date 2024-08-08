Более 300 спортивных событий пройдет ко Дню физкультурника в Подмосковье

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

День физкультурника пройдет в Подмосковье 10 августа. Во всех городских округах региона запланированы более 300 спортивных мероприятий.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта, ожидается, что в фестивалях, спартакиадах, мастер-классах, открытых тренировках, веселых стартах примут участие более 50 тысяч человек.

С особым размахом День физкультурника отметят в Зарайске, Балашихе, Мытищах, Чехове и Наро-Фоминске.

Спортивные мероприятия пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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