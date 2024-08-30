Более 300 сотрудников предприятий в Раменском выступили на соревнованиях по боксу

В профилактории «Сатурн» провели состязания по силе удара и боксу между сотрудниками ведущих предприятий Раменского. В них приняли участие более 300 человек.

В рамках проекта госкорпорации «Ростех» «Ударная десятка» в соревнованиях по боксу участвовали сотрудники Раменского приборостроительного завода, Раменского приборостроительного конструкторского бюро и Инерциальных технологий «Технокомплекса». Испытать свои силы пригласили также преподавателей и студентов филиала Жуковского авиационного техникума имени Василия Казакова.

Почетными гостями спортивного мероприятия стали заместитель главы городского округа Раменское Павел Коровин, генеральный директор Академии бокса Олег Жадобин, вице-президент Федерации бокса Московской области Сергей Введенский. Собравшихся поприветствовали руководители Раменского приборостроительного завода. Они поблагодарили генерального директора группы компаний «Ростех» Сергея Чемезова за помощь в организации проекта.

Для участников подготовили 11 спортивных станций. Они показали силу, ловкость, выносливость, командную сплоченность и волю к победе. Там же организовали шапочные бои для взрослых и детей.

На мероприятии провели и традиционные отборочные соревнования по силе удара. Призеры и победители представят Концерн радиоэлектронных технологий и Ростех на гранд-финале в Москве.

Основным событием стали боксерские бои. Здесь за право участия в финале боролись пять мужских пар и одна женская.

В результате первое место заняла команда «Фламинго» Раменского приборостроительного конструкторского бюро, второе — у команды «Белки» управления информационных технологий Раменского приборостроительного завода, почетное 3 место завоевала команда «Бабочки» службы технического контроля Раменского приборостроительного завода.

Завершили спортивный праздник лотереей, в которой самым удачливым вручили подарки для спорта и отдыха.

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