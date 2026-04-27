Более 300 сотрудников химзавода вышли на субботник в Воскресенске

В Воскресенске 25 апреля на территории Докторовского озера прошел всероссийский субботник. Порядок на берегах водоема наводили 311 сотрудников филиала «ВМУ» компании «Уралхим», представители администрации, волонтеры и активные жители.

Докторовское озеро создано в 1969 году по поручению Николая Докторова, в то время директора Воскресенского химического комбината (сейчас — филиал «ВМУ»). В советское время здесь была организована зона отдыха с пляжем для горожан. Сотрудники филиала регулярно проводят уборку на этой территории.

В результате совместных усилий с береговой линии вывезли 42 кубических метра бытового мусора, 12 кубических метров прошлогодней листвы и 125 кубических метров сухих веток. Вокруг озера провели опиловку деревьев.

«Для нас Докторовское озеро — это не просто водоем, а символ преемственности поколений. Здесь заложена история нашего предприятия, и мы чувствуем личную ответственность за сохранение этого уголка города. Участие в субботниках и экологических проектах — часть нашей системной работы по охране окружающей среды. Для нас важно не просто поддерживать порядок, а формировать культуру бережного отношения к природе родного Воскресенска», — рассказал директор филиала «ВМУ» Владимир Шведиков.