Более 300 бездомных собак разместили в приюте Можайска

В Можайском приюте обитают 312 собак, из них 24 требуют особых условий содержания и ухода. Для них предусмотрены отдельный вольер и программа реабилитации.

Можайский приют похож на маленький город с улицами между вольерами. Их чистят каждое утро, а траву рядом окашивают. Все хвостатые приветствуют гостей радостным лаем — здесь они научились заново радоваться жизни и доверять человеку.

Содержать такое количество животных сложно. Особенно сейчас, когда на улице сильная жара. Такая погода требует налаженного питьевого режима: чтобы воды хватило всем, выкопали даже отдельный колодец.