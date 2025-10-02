Более 300 школьников в Балашихе сдали нормы ГТО с начала сентября

С начала сентября более 300 школьников городского округа Балашиха попробовали свои силы во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В целом за 2025 год более тысячи жителей Балашихи успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия ГТО.

Для участия в сдаче нормативов необходимо зарегистрироваться на официальном сайте комплекса ГТО, получить медицинское заключение о допуске к испытаниям и записаться на удобное время сдачи. Программа ГТО доступна для всех желающих в возрасте от шести до 70 лет и старше, что делает ее универсальной формой физкультурной активности для всей семьи.

«Школьники сдают ГТО в два этапа: это беговые нормативы на короткую и длинную дистанцию, а также зальные нормативы — прыжки, отжимания, подтягивания. Начало осени — самая активная пора для сдачи нормативов», — отметил директор «Спортивного комплекса „Союз“ Антон Орешков.

Знак отличия ГТО открывает перед школьниками дополнительные возможности: он дает дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ и поступлении в вуз. Студенты, имеющие знак ГТО, могут рассчитывать на повышенную академическую стипендию. Для взрослых жителей, успешно выполнивших нормы, предусмотрен налоговый вычет. Его можно получить сразу через работодателя после получения знака отличия или обратиться в налоговую инспекцию по итогам года.

Подробную информацию о комплексе нормативов ГТО, правилах участия и подготовке можно найти на официальном сайте комплекса.