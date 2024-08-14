Более 300 шахматистов выступили на Кубке Карякина в Домодедове

Фото: Телеканал «360»

В Домодедове состоялся второй этап Кубка Сергея Карякина. В нем приняли участие свыше 300 любителей интеллектуального спорта.

Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин отметил большое число участников и популярность этого спорта среди детей. Также зачет проходит и среди взрослых — все они показали хорошие результаты. Напряженные шахматные партии завершились к концу дня.

Завершением турнира стал сеанс одновременной игры, который провел многократный чемпион мира Сергей Карякин с 10 участниками. хотя борьба была напряженной, никому так и не удалось одолеть гроссмейстера.

Дальнейших успехов и новых достижений пожелала участникам турнира глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

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