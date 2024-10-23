Более 300 семей участников СВО посетили цирк шапито в Балашихе

Более 300 семей участников специальной военной операции стали зрителями представления цирка шапито, организованного при поддержке партии «Единая Россия». Праздник состоялся в рамках инициативы по поддержке военнослужащих и их семей. Среди зрителей были отцы-военнослужащие, находящиеся в отпуске.

Цирковое шоу под названием «Империя хищников» включало разнообразные номера — от выступления клоуна Бубы до дрессировки черных пантер, собак и попугаев. Особенно трогательным моментом стало выступление воздушных гимнасток, которые исполнили номер под песню «Журавли», посвященную военнослужащим, отдавшим свою жизнь за родину.

«Дети и взрослые были в восторге. Я пришла с младшим сыном, и многие семьи пришли вместе. Эмоции зрителей говорят сами за себя — все остались довольны», — отметила советник главы Балашихи и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина.

В Балашихе также продолжаются различные акции для участников СВО и их семей при поддержке главы округа, сотрудников администрации, депутатов горсовета, а также местных жителей и волонтеров.

Кроме того, в округе функционирует Центр поддержки участников СВО и их семей, расположенный по адресу: Московский проезд, 13. Центр предлагает помощь по различным вопросам, включая получение выплат, оформление кредитных каникул и устройство детей в детские сады. Он работает без выходных с 9:00 до 19:00.

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