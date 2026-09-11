Более 300 ребят из Подмосковья примут участие в международном фестивале молодежи

В Екатеринбурге с 11 по 17 сентября проходит Международный фестиваль молодежи. Под девизом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» он объединил 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны, в том числе пять тысяч иностранных участников. Впервые в программе участвуют подростки от 14 до 17 лет.

Подмосковье представляет делегация почти из 300 человек. В нее вошли школьники и студенты, молодые специалисты, волонтеры, наставники и активисты. Среди участников — будущие врачи, педагоги, программисты, дизайнеры, журналисты и психологи.

«Каждый из них уже добился серьезных результатов в своем деле, и каждый едет в Екатеринбург с желанием узнать новое, найти друзей и представить наш регион на международном уровне. Их ждет классное путешествие, насыщенная программа, новые знакомства и яркие впечатления», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Главной площадкой фестиваля стал международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», а участников разместили в кампусе Уральского федерального университета.

Программа включает более 600 мероприятий и свыше 300 экскурсий. Участников ждут лекции, дискуссии, спортивные и волонтерские проекты, встречи с экспертами, концерты, спектакли, кинопоказы и выставки. Отдельная площадка посвящена культуре разных народов — «Квартал культур мира» разделен на пять тематических зон.

Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети».