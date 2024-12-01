Более 300 развлекательных мероприятий пройдет в Чехове зимой

В Чехове прошло расширенное оперативное совещание. Глава Михаил Собакин и его заместители обсудили подготовку к Новому году и каникулам, а также текущий отопительный сезон.

Оперативное совещание началось с вручения почетной грамоты от имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова. Ее получил инспектор отдела мобилизационной подготовки администрации Андрей Горлов.

Далее участники совещания обсудили подготовку к Новому году.

«Первого декабря в городском округе Чехов стартует „Зима в Подмосковье“, в рамках которой у нас запланировано большое количество мероприятий — это и культурные, и спортивные, и просветительские», — сказал глава округа Михаил Собакин.

Всем учреждениям культуры и подведомственным управлениям социальной сферы поручено разнообразить досуг для жителей всех возрастов. В течение зимы пройдут 327 мероприятий: открытие резиденции Деда Мороза, «Елка желаний», интерактивные программы и новогодняя иллюминация.

«В рамках подготовки празднования Нового года и Рождества разработана концепция праздничного оформления, которая определяет сюжеты плакатов, цветовую гамму и графические решения при оформлении объектов», — добавила директор «Инновационно-технического центра городского округа Чехов» Светлана Розанова.

Помимо культурных, в Чехове предусмотрены и спортивные мероприятия.

«Зимний сезон начнем с открытия катка на Советской площади 1 декабря. Очень надеемся на благоприятные условия. Сейчас сотрудники делают все возможное по наращиванию льда. Торжественное открытие начнется в 17:00. В 17:30 мы вручим карточки хоккеистов воспитанникам школ „Витязь“, приуроченное Всероссийскому дню хоккея. В 17:45 — показательное выступление фигуристок школ „Витязь“ им. Васильева. В 18:00 гостей ждет зрелищное файер-шоу. А в 19:00 — массовое катание наших жителей», — сказала начальник управления физической культуры, спорта и туризма Елена Калуцкая.