Более 300 развлекательных мероприятий пройдет в Чехове зимой
В Чехове прошло расширенное оперативное совещание. Глава Михаил Собакин и его заместители обсудили подготовку к Новому году и каникулам, а также текущий отопительный сезон.
Оперативное совещание началось с вручения почетной грамоты от имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова. Ее получил инспектор отдела мобилизационной подготовки администрации Андрей Горлов.
Далее участники совещания обсудили подготовку к Новому году.
«Первого декабря в городском округе Чехов стартует „Зима в Подмосковье“, в рамках которой у нас запланировано большое количество мероприятий — это и культурные, и спортивные, и просветительские», — сказал глава округа Михаил Собакин.
Всем учреждениям культуры и подведомственным управлениям социальной сферы поручено разнообразить досуг для жителей всех возрастов. В течение зимы пройдут 327 мероприятий: открытие резиденции Деда Мороза, «Елка желаний», интерактивные программы и новогодняя иллюминация.
«В рамках подготовки празднования Нового года и Рождества разработана концепция праздничного оформления, которая определяет сюжеты плакатов, цветовую гамму и графические решения при оформлении объектов», — добавила директор «Инновационно-технического центра городского округа Чехов» Светлана Розанова.
Помимо культурных, в Чехове предусмотрены и спортивные мероприятия.
«Зимний сезон начнем с открытия катка на Советской площади 1 декабря. Очень надеемся на благоприятные условия. Сейчас сотрудники делают все возможное по наращиванию льда. Торжественное открытие начнется в 17:00. В 17:30 мы вручим карточки хоккеистов воспитанникам школ „Витязь“, приуроченное Всероссийскому дню хоккея. В 17:45 — показательное выступление фигуристок школ „Витязь“ им. Васильева. В 18:00 гостей ждет зрелищное файер-шоу. А в 19:00 — массовое катание наших жителей», — сказала начальник управления физической культуры, спорта и туризма Елена Калуцкая.
Зимой запланировано множество спортивно-массовых мероприятий — лыжные гонки, хоккей и встреча с прославленным олимпийским чемпионом Александром Легковым. Также в Чехове пройдет ледовое шоу Татьяны Навки в Рождество 7 декабря.
Не теряет актуальности тема отопительного сезона. Отчет представил заместитель главы Александр Хабаров.
«На постоянной основе у нас осуществляется информирование жителей. По ремонтам, которые у нас идут по сетям теплоснабжения и на иных каналах коммуникации, информация публикуется в телеграм-канал и в общедомовых чатах — это действенный инструмент. Жители в режиме онлайн могут понимать, какие работы у них проводятся, длительность и сроки устранения», — отчитался заместитель главы округа Александр Хабаров.
Также говорили о благоустройстве, ремонте дорог, модернизации детских игровых и спортивных площадок, деятельности управления земельно–имущественного комплекса за 2024 год.
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