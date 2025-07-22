Более 300 проб качества воды взяли в Истре с начала лета

За два месяца лета в муниципальном округе Истра взяли около 330 проб воды. Контроль качества воды осуществляется в соответствии с действующими санитарными нормами, поэтому каждая проба проходит тщательное исследование по множеству показателей.

В прошлом месяце взяли около 191 проб воды, из которых 71 была питьевой, а 120 — сточной. Специалисты работали в таких населенных пунктах, как Онуфриево, Граворново, Хуторки, Румянцево, Истра, Павловская Слобода, Рычково, Курсаково, Бужарово, Давыдовское, Котово и других.

В июле анализ проводился в Манихино, Покровское, Глебовский, Дедовск, Снегири, Алехново, Глебово-Избище, Зеленый Курган, Агрогородок, Гидроузла им. Куйбышева и других населенных пунктах округа.

Питьевую воду проверяют по следующим параметрам: содержание железа, насыщенность кислородом и другие важные показатели безопасности. Сам анализ проходит в несколько этапов.

Сначала пробу проверяю в собственной лаборатории предприятия, затем проводится дополнительное исследование питьевой воды на радиационную безопасность в Центре гигиены и эпидемиологии Московской области.