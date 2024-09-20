Более 300 предпринимателей Подмосковья заключили соцконтракты в 2024 году

Социальный контракт — это мера поддержки для жителей, попавших в сложную ситуацию, или желающих открыть бизнес. Это направление особенно востребовано в Московской области. Так, с начала года более 300 жителей стали предпринимателями благодаря соцконтракту.

«Получая эту меру поддержки на открытие своего дела, житель получает до 350 тысяч рублей», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Предприниматели заключили контракты на общую сумму свыше 104 миллионов рублей. В Министерстве соцразвития Подмосковья уточнили, что контракт можно заключить также для поиска работы. Напомним, поддержка предоставляется жителям с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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