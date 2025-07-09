Более 300 поваленных деревьев убрали в Подмосковье за сутки

В Подмосковье продолжаются работы по устранению последствий сильного циклона, прошедшего накануне. За сутки коммунальные службы региона убрали более 300 поваленных деревьев.
Больше всего пострадали Королев, Балашиха и Подольск — именно там зафиксировали наибольшее количество упавших деревьев. Муниципальные службы убирают общественные пространства, управляющие компании приводят в порядок дворы, а в экстренных случаях подключаются МЧС и «Мособлэнерго».
Инспекторы территориальных отделов Минтерконтроля и жилищной инспекции следят за ситуацией. Они быстро реагируют на обращения жителей и проводят осмотры территорий, чтобы своевременно выявлять и устранять последствия непогоды. Уборка продолжается круглосуточно и завершится только после полного устранения всех повреждений.
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