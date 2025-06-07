Более 300 подростков в Чехове поработают в трудовых бригадах летом

Ученики школ в Чехове работают в летних трудовых отрядах. Они помогают в уборке и благоустройстве социальных объектов, учебных и спортивных учреждений.
Причин у ребят много: кто-то хочет обрести трудовой стаж, а кто-то — накопить на мечту.
«Для меня важно поучиться самостоятельности и получить рабочий опыт, который пригодится в будущем. Я хочу накопить на свою мечту — я давно хотела заниматься гитарой, поэтому мне ее нужно купить», — поделилась Мария Хорошилова.
Школьники подали заявки через портал «Работа России». Всем засчитают стаж и оформят электронную трудовую книжку. Главное условие — иметь регистрацию в Подмосковье.
«Ребятам предлагается легкий физический труд, который под силу любому подростку. Рабочий день составляется в зависимости от возраста ребенка — от двух часов до двух часов сорока восьми минут. График работы у них 5/2 и при месячной отработке ребята получают зарплату», — отметила специалист по работе с молодежью «Чеховского молодежного центра» Валерия Трифилова.
Всего предусмотрены четыре смены по одному месяцу. Желающих много, поэтому поработать можно не более одного раза за лето.
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