Более 300 подростков в Чехове поработают в трудовых бригадах летом

Ученики школ в Чехове работают в летних трудовых отрядах. Они помогают в уборке и благоустройстве социальных объектов, учебных и спортивных учреждений.

Причин у ребят много: кто-то хочет обрести трудовой стаж, а кто-то — накопить на мечту.

«Для меня важно поучиться самостоятельности и получить рабочий опыт, который пригодится в будущем. Я хочу накопить на свою мечту — я давно хотела заниматься гитарой, поэтому мне ее нужно купить», — поделилась Мария Хорошилова.

Школьники подали заявки через портал «Работа России». Всем засчитают стаж и оформят электронную трудовую книжку. Главное условие — иметь регистрацию в Подмосковье.