Более 300 объектов ЖКХ отремонтируют в Солнечногорске в 2025 году

Жилищно-коммунальные службы филиала «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Московскому военному округу продолжают выполнять план ремонта обслуживаемых объектов собственными силами. Всего в этом году ремонт предстоит выполнить более чем на 300 объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства обороны России.

В этом году коммунальщикам предстоит провести ремонт на 126 объектах теплового и 97 объектах водо-канализационного хозяйства, отремонтировать 61 объект казарменно-жилищного фонда. В их число входят котельные, центральные тепловые пункты, водозаборные узлы, канализационно-насосные станции, очистные сооружения, объекты электросетевого хозяйства и другие.

Также сотрудники проведут электротехнические, санитарно-технические, общестроительные работы.

Всего в оперативном управлении филиала Минобороны России по Московскому военному округу — 979 военных городков. Также в эксплуатации находятся более девяти тысяч объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры.