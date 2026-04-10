Более 300 объектов и территорий привели в порядок в Можайском округе

В Можайском округе активно проходят весенне-летние работы после завершения зимнего периода. Только с начала весеннего сезона специалисты привели в порядок более 300 объектов и территорий.

Это дворы и общественные пространства, контейнерные площадки, остановочные павильоны, а также муниципальные дороги и внутриквартальные проезды. Так, на улице Вокзальной возле домов № 10 и 14 коммунальщики очистили дворовую территорию, уделив большое внимание прибордюрной зоне. Весь собранный мусор и пыль оперативно вывезли, чтобы не создавать неудобств жителям.

Ежедневно коммунальщики выполняют прогребание газонов, мойку проезжей части, тротуаров, дорожных знаков и дворовых проездов с применением моющих средств. Всего в весенних работах задействованы порядка 250 рабочих и дворников, а также парк из 50 единиц техники.