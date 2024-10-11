Более 300 новых уличных фонарей установят в Дубне в этом году

В городском округе Дубна до конца года установят свыше 300 уличных светильников и опор. Работы проводят в рамках губернаторской программы «Светлый город».

По обращению горожан специалисты восстановили освещение в частном секторе Левобережья на Новоподберезской улице. Там проложили воздушные линии и установили 50 опор освещения.

«Раньше были старенькие, темненькие. Сейчас посветлее, конечно. Спасибо большое!» — поблагодарили местные жители.

Специалисты мониторят обращения горожан и оперативно устраняют поломки.

«На улице Урицкого подрядчик восстановит освещение, и планы грандиозные на следующий год», — поделился председатель Совета депутатов городского округа Дубна Александр Руденко.

Освещение обновят еще на нескольких улицах муниципалитета: вблизи университета на улице Восьмого Марта и от Александровки до Юркино.

«От Александровки до Юркино установлены все опоры освещения. За ближайшие 2-3 дня светильники подключим и начнем пуско-наладочные работы. А потом уже перейдем на улицу Восьмого Марта», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика Андрей Смирнов.

Отметим, что работы по модернизации освещения уже закончили на участке от улицы Балдина до центра «Лаборатория физики высоких энергий», в садовом некоммерческом товариществе «Мичуринец», на улицах Промышленная, Мещерякова, Вавилова, Инженерная.

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