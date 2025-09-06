Более 300 новых рабочих мест создадут в рамках инвестпроекта в Волоколамске

Инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса реализует в Волоколамске компания «Гагара». В округе построят рекреационный комплекс на берегу Рузского водохранилища.

Посетители смогут воспользоваться услугами современного сервиса. Здесь возведут инфраструктуру для активного отдыха. В нее войдут гостиничные комплексы, коттеджный поселок, спортивные площадки, бассейны, спа-центр, медцентр, рестораны, а также зоны для развлечений и отдыха.

Встречу с представителем инвестора провела глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. В мероприятии также приняла участие ее первый заместитель Анна Агапова.

«Строительство ведется активно: на сегодняшний день выполнены ключевые этапы прокладки коммуникаций и подготовлены основные элементы инженерной инфраструктуры», — сказала Наталья Козлова.

Первую очередь строительства должны завершить уже в следующем году. Новый объект создаст порядка 350 рабочих мест.