Более 300 новых рабочих мест создадут в рамках инвестпроекта в Волоколамске
Инвестиционный проект в сфере гостиничного бизнеса реализует в Волоколамске компания «Гагара». В округе построят рекреационный комплекс на берегу Рузского водохранилища.
Посетители смогут воспользоваться услугами современного сервиса. Здесь возведут инфраструктуру для активного отдыха. В нее войдут гостиничные комплексы, коттеджный поселок, спортивные площадки, бассейны, спа-центр, медцентр, рестораны, а также зоны для развлечений и отдыха.
Встречу с представителем инвестора провела глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. В мероприятии также приняла участие ее первый заместитель Анна Агапова.
«Строительство ведется активно: на сегодняшний день выполнены ключевые этапы прокладки коммуникаций и подготовлены основные элементы инженерной инфраструктуры», — сказала Наталья Козлова.
Первую очередь строительства должны завершить уже в следующем году. Новый объект создаст порядка 350 рабочих мест.