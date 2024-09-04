Более 300 новых контейнеров для мусора установили в Подольске в этом году

На совещании с участием главы городского округа Подольск Григория Артамонова обсудили новую схему сбора отходов в округе. В этом году в муниципалитете установили свыше 300 дополнительных контейнеров для отходов, в 2025 году обновят 58 площадок для сбора мусора.

В Подольске модернизируют систему утилизации отходов. Глава округа Григорий Артамонов провел аппаратное совещание, где обсудили новую схему санитарной очистки.

«В этом году установили более 300 дополнительных емкостей для сбора мусора. На тех контейнерных площадках, где зафиксировали перенакопления, пересмотрели график вывоза. В 2025-м модернизируют 58 мусоросборочных площадок», — поделится он.

Сотрудники администрации зафиксировали дворы, к которым не может подъехать мусоровоз из-за припаркованных автомобилей. В двух местах уже поставили дорожные знаки и нанесли разметку. До конца года еще по 29 адресам обозначат зоны проезда машин для мусора.

Также в Подольске определили семь локаций для сбора крупногабаритных отходов. На улице Шамотной открыли площадку по переработке вторсырья «Мегабак». Еще две такие зоны организуют на Домодедовском шоссе и на улице Коммунальной в микрорайоне Климовск.

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