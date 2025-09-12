Более 300 мусорных контейнеров установили в Чехове

За летний период региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Чеховского кластера установил более 500 дополнительных контейнеров в Чехове, Подольске и Серпухове. После завершения сезона дополнительные емкости будут убраны.

Как сообщают сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, дополнительные контейнеры установили для того, чтобы снизить нагрузку в летний сезон. По статистике объемы отходов увеличиваются на 30–50%. Это часто приводит к нарушениям правил их складирования и появлению несанкционированных свалок.

Модернизация затронула все муниципалитеты, которые обслуживает кластер. Так, в Чехове появились 364 контейнера для раздельного сбора сухих и смешанных отходов. Все новые контейнеры полностью соответствуют нормативам накопления твердых коммунальных обходов для каждой из площадок.