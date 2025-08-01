Более 300 метров сетей теплоснабжения обновят в Ивантеевке

В городском округе Пушкинский по государственной программе развития инженерной инфраструктуры проводят капитальный ремонт тепловых сетей. Сейчас работы идут на участке протяженностью 320 метров в Ивантеевке.

Специалисты обновляют трубопровод отопления от дома № 14А по Оранжерейной улице до дома № 34 по Первомайской. Для ремонта применяют современные материалы: трубы в пенополимерминеральной изоляции диаметром 200 миллиметров, запорную арматуру, компенсаторы, а также необходимые нерудные материалы.

Отметим, что в этом году в городском округе Пушкинский запланировали реконструкцию 14 участков теплосетей: 10 находятся в Ивантеевке, два расположены в поселке Лесном, еще два — в микрорайоне Софрино-1 и в Зеленом городке. Новая система теплоснабжения с изоляцией из пенополиуретана служит свыше 25 лет и имеет умную систему обнаружения утечек.