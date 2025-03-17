Более 300 медалей к 80-летию Победы вручили ветеранам в Можайске

В Можайске продолжается вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Сейчас их получили уже 315 человек.

Награждение идет уже несколько недель. Для ветеранов организовывают тематические торжественные мероприятия.

Юбилейные медали им лично вручают глава и представители администрации Можайского округа, муниципальные депутаты и волонтеры. Награждение проводят в разных населенных пунктах.

«Мы не хотим, чтобы такое пережили наши дети. Молодежь обязана знать историю своей страны, для того чтобы крепко стоять на ногах. Спасибо всем за теплые поздравления, очень приятно получать знаки внимания и знать, что про тебя не забыли», — рассказала труженик тыла Мария Агафоновна.

На встречах ветераны делятся воспоминаниями, рассказывают о жизни и говорят с новыми поколениями о том, почему важно хранить историческую память.