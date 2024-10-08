Более 300 маскировочных сетей для бойцов СВО сплели в Красногорске

Волонтеры из «Молодой гвардии» в Красногорске регулярно изготавливают необходимые для фронта предметы. Накануне они сплели более 300 маскировочных сетей.

Активисты встречаются, чтобы создавать окопные свечи, маскировочные сети и другие нужные для бойцов вещи.

Присоединиться к занятиям могут все желающие. Мастер-классы проходят в центре «Забота» в доме № 1а на Ильинском шоссе в Красногорске.

Отметим, что с августа в округе действуют три пункта сбора и выдачи гумпомощи, в том числе в общественной приемной партии «Единая Россия» в доме № 9 на Лесной улице. Отделение работает до 17 часов вечера по будням.

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