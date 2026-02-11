Более 300 лыжников приняли участие в открытом первенстве Коломны

Более 300 участников разных возрастов приехали из ближайших муниципалитетов Подмосковья, чтобы побороться за медали и опробовать новую лыжную трассу.

«Для нас огромная честь и гордость проводить эти традиционные соревнования впервые после реконструкции нашего любимого парка. Искренне благодарен всем командам, которые нашли возможность приехать. Мы постарались сделать все, чтобы вы остались довольны нашей новой трассой и показали достойный результат», — приветствовал участников начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа Коломна Вячеслав Криволапчук.

Состязания проходили в 13 возрастных группах на дистанциях от 1 до 10 километров. Коломну представляли 110 воспитанников спортивной школы по лыжным видам спорта «Метеор». Коломенские спортсмены выступили достойно, завоевав десять медалей различного достоинства. Так, весь пьедестал девушек 2010–2011 годов рождения заняли лыжницы «Метеора».

Напомним, в парке 50-летия Октября работает самая протяженная лыжня в Коломне — ее протяженность составляет 3800 метров. Ежедневно трассу обновляет ответственный сотрудник на снегоходе со специализированным оборудованием.